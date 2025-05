Czołowy zawodnik PlusLigi zdradził, co uważa o Polsce. Ależ słowa

Luke Perry zmienia klub. "Do zobaczenia"

Australijczyk w Polsce rozegrał łącznie pięć sezonów. W latach 2018-2020 reprezentował barwy Asseco Resovii Rzeszów. Następnie po grze we Francji trafił do Trefla Gdańsk (2022-2023), skąd przeniósł się do Aluron CMC Warty Zawiercie (2023-2025). Odejście Perry'ego z Polski nie oznacza dla niego powodu do żegnania się. Jak sam przyznał mówi tylko do widzenia.