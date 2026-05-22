Czekali na to 50 lat. Złota drużyna znów razem. Dołączyła nowa gwiazda

Aleja Gwiazd Siatkówki przed katowickim Spodkiem co roku się rozrasta. Tym razem, podobnie jak w ostatnich latach, nowe odciski dłoni pojawiły się w niej przy okazji towarzyskiego turnieju rozgrywanego w województwie śląskim - Serbia gra dziś z Bułgarią, a Polska z Ukrainą.

Pierwsza odsłonięta w piątek tablica była wyjątkowa - tak jak wyjątkowy jest jubileusz, który obchodzi w tym roku drużyna Huberta Jerzego Wagnera. Upamiętnia 50-lecie mistrzostwa olimpijskiego z Montrealu, a w Katowicach pojawiło się siedmiu zawodników legendarnego zespołu.

- Spotykamy się co roku na Memoriale Jurka Wagnera, a teraz była pierwszy raz taka okazja - po 50 latach. Bardzo miło, przyjechaliśmy tu z kolegami specjalnie. Atmosfera jest wspaniała. Mamy do siebie telefony, dzwonimy często - mówi w rozmowie z Interia Sport Mirosław Rybaczewski, jeden ze złotych medalistów.

Legendarna drużyna czeka na następców. "Nie myśleliśmy"

W imieniu drużyny na uroczystości przemawiał Edward Skorek, kapitan złotej drużyny. I oprócz podziękowań za wyjątkowe wyróżnienie nie omieszkał zauważyć, że legendarni siatkarze długo czekają na następców.

Zdobywając medale w 1974 i 1976 r. nie myśleliśmy, że minie 50 lat i nikt tego nie powtórzy. W dalszym ciągu z niecierpliwością na to czekamy, chociaż to my sprawiliśmy, że Polacy pokochali tę dyscyplinę sportu

Następcy jednak są, bo gwiazd odsłonięto w piątek więcej. Upamiętniony został trener Ireneusz Mazur, były selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski, a także wychowawca mistrzów świata juniorów z 1997 r. - obecnie ekspert Polsatu Sport. Swoją gwiazdę odsłonił Michał Bąkiewicz, wicemistrz świata i mistrz Europy z polską kadrą, dziś prezes PGE GiEK Skry Bełchatów. Uhonorowana została też firma Blachy Pruszyński, która od lat sponsoruje polską siatkówkę.

- To szczególny czas dla naszych złotych medalistów. Patrząc z perspektywy czasu, widać, jak trudno im dorównać, jak ta poprzeczka została wysoko zawieszona - podkreśla Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Kamil Semeniuk dołączył do legend. To do niego lgnęło najwięcej kibiców

Najdłuższe kolejki po wspólne zdjęcie i autograf ustawiły się jednak do najmłodszej z legend polskiej siatkówki. Swoją gwiazdę odsłonił bowiem także wicemistrz olimpijski z Paryża, wicemistrz świata i mistrz Europy, a także świeżo upieczony zwycięzca Ligi Mistrzów, czyli Kamil Semeniuk. Przyjmujący kilka dni temu w Turynie wyrównał rekord Wilfredo Leona i wygrał LM po raz czwarty.

Po odsłonięciu odcisku swoich dłoni w Alei Gwiazd nie krył, że to dla niego wyjątkowa chwila.

- Nie wiem, co powiedzieć. Nigdy chyba sobie nie wyobrażałem, że moje dłonie znajdą się w tak pięknej Alei Gwiazd Siatkówki. Jestem naprawdę wzruszony. Złoto olimpijskie? Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Staramy się, byliśmy już naprawdę blisko, ale jestem jeszcze stosunkowo młody. Będzie okazja dojść do tej nieosiągalnej granicy - przekonuje Semeniuk.

Przyjmujący dostał od selekcjonera Nikoli Grbicia miesiąc wolnego i do kadry dołączy w połowie czerwca. Dzisiejszy mecz Polska - Ukraina obejrzy więc jeszcze z bok. Początek spotkania o godz. 20.00.

Z Katowic Damian Gołąb

