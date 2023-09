Czegoś podobnego jeszcze nie było. Polska bije rekordy i są obawy

W całej ponad 78-letniej historii mistrzostw świata siatkarzy nie było przypadku, by jakiekolwiek kraj organizował mistrzostwa świata tak często jak Polska. To zresztą wyjątkowa sytuacja także, gdy weźmiemy pod uwagę inne dyscypliny sportu. Niektórzy obawiają się, że dojdzie do przesytu siatkówką w Polsce, ale na razie, mimo wielkiej podaży dużych imprez, kibiców na siatkarskich meczach nie brakuje.