Czas na nowe właścicielki Pucharu Polski. Człowiek Lavariniego będzie się przyglądać

Ostatnia dekada w TAURON Pucharze Polski to dominacja Grupy Azoty Chemika Police. Zespół z północy kraju wygrał siedem z dziesięciu ostatnich edycji rozgrywek , w tym ubiegłoroczną, gdy w finale odwrócił losy meczu z ŁKS-em Commercecon. W tym roku policzanki wygrały fazę zasadniczą TAURON Ligi, ale z Pucharu Polski wyeliminowały je PGE Rysice Rzeszów . Inna sprawa, że Chemik przeżywa problemy finansowe i jego dalsze losy stoją pod znakiem zapytania.

Rzeszowianki to jedyny zespół z finałowej stawki, który wygrał Puchar Polski w Nysie, gdzie turniej finałowy jest rozgrywany od pięciu lat. Drużyna z Podkarpacia sięgnęła po trofeum w 2022 r. "Byłyśmy już tutaj kilka razy. Raz udało mi się zdobyć ten puchar, wiem, z czym to się je, i chciałabym to powtórzyć" - podkreśla Aleksandra Szczygłowska, libero i kapitan PGE Rysic.