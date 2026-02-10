Czarny dzień polskich siatkarzy w pucharach. To nie tak miało wyglądać

Dwa lata temu grali o półfinał Ligi Mistrzów, tym razem walczą o ćwierćfinał Pucharu CEV. JSW Jastrzębski Węgiel podejmował Gas Sales Bluenergy Piacenza i nawiązał z rywalami z Włoch walkę. Zaskoczył ich zwłaszcza w pierwszym secie, miał swoją szansę w trzecim. Tyle że przed rewanżem we Włoszech siatkarze z Polski i tak znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Siatkarz w białym stroju unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, podczas gdy po drugiej stronie grupka zawodników w czerwonych strojach celebruje wspólnie punkt. Parkiet hali sportowej, linie boiska i siatka siatkarska podkreślają atmosferę rywalizacji.
Łukasz Kaczmarek i JSW Jastrzębski Węgiel postawili się Włochom z Piacenzy. Ale skończyło się porażkąPAP/Jarek PraszkiewiczPAP

We wtorek do Polski przyjechały dwa włoskie zespoły. Pierwszy spisał się bardzo dobrze - Allianz Milano nie dał szans Steam Hemarpol Politechnice Częstochowa, pokonując ją 3:0 i przybliżając się do półfinału Pucharu Challenge.

Ale w Pucharze CEV miało być inaczej. JSW Jastrzębski Węgiel spisuje się w końcu w PlusLidze znacznie lepiej niż zespół z Częstochowy, zajmuje w niej siódme miejsce. Gas Sales Bluenergy Piacenza we włoskiej SuperLedze jest na piątej pozycji.

    Świetny początek polskich siatkarzy. JSW Jastrzębski Węgiel zaskoczył Włochów

    Jastrzębianie rozpoczęli spotkanie bardzo dobrze. Efektownie atakował Michał Gierżot, prowadzili 4:1. Z czasem różnica jeszcze wzrosła, wygrywali 14:10. Ale goście zaczęli się rozpędzać. Remis 16:16 dał im as serwisowy, którym popisał się Turek Efe Mandiraci.

    Po paru minutach wyrównanej gry gospodarze znów zyskali minimalną przewagę, gdy kontratak wykończył Nicolas Szerszeń. Prowadzili 21:19, potem mieli trzy piłki setowe. Wykorzystali ostatnią i wygrali 25:23.

    Obie drużyny w europejskich pucharach mierzyły się przed dwoma laty. Wówczas w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów polski zespół okazał się lepszy, a potem dotarł do finału, w którym przegrał jednak z innym zespołem z Włoch - Itasem Trentino.

    Od tego czasu składy obu ekip mocno się zmieniły. W JSW pozostał jednak Benjamin Toniutti, kapitan i rozgrywający drużyny. Na początku drugiej partii Francuz i jego koledzy mieli jednak problemy, rozpoczęli od czterech przegranych akcji, zagrywkami nękał ich Kubańczyk Jose Gutierrez.

      Ale tym samym odpowiedział Szerszeń i Jastrzębianie dogonili rywali już przy stanie 8:8. Goście ponownie uciekli na trzy punkty w połowie seta, gdy słabszy moment przy siatce przeżywał środkowy JSW Anton Brehme. Polskiej drużynie nie pomogły zmiany, na jakie zdecydował się trener Andrzej Kowal. Piacenza wygrała 25:21.

      Włosi opanowali sytuację, Jastrzębianie przegrali końcówkę. Nadzieją złoty set

      Na początku trzeciego seta Jastrzębianie wrócili do dobrej gry. Blokiem popisał się nawet Toniutti i prowadzili 7:3. Ale wtedy przyszła odpowiedź rywali i JSW przegrywał 9:10. Ta różnica wzrosła, kiedy w ataku pomylił się Łukasz Kaczmarek. Mandiraci kolejnym asem serwisowym dał Piacenzie prowadzenie 18:14.

      Gospodarze ruszyli jednak w pogoń. I zdołali dopaść rywali tuż przed końcem seta, przy stanie 23:23 - po drugiej stronie w ataku mylili się Mandiraci i Alessandro Bovolenta. Tyle że po chwili w aut zaatakował też Brehme i JSW przegrał 23:25.

        Na czwartą partię w składzie Jastrzębskiego Węgla pozostał rezerwowy przyjmujący Miran Kujundzić, którzy zastąpił Szerszenia. Ale to Piacenza rozpoczęła od prowadzenia 5:2. Siatkarze z Włoch nadal naciskali zagrywką i wkrótce różnica wzrosła do pięciu punktów.

        Goście pilnowali tej przewagi, Jastrzębian nie było już stać na kolejną odpowiedź. W dodatku w końcówce ich gra zupełnie się posypała. Piacenza wygrała wysoko, 25:14, a cały mecz zakończył się wynikiem 3:1.

        Rewanżowe spotkanie we Włoszech zostanie rozegrane 18 lutego. Do awansu Jastrzębianie potrzebują zwycięstwa za trzy punkty, a potem w tzw. złotym secie. Zwycięzca dwumeczu awansuje do ćwierćfinału. W tej fazie do Pucharu CEV dołączą cztery drużyny z Ligi Mistrzów.

        Dwóch siatkarzy w czerwonych strojach próbujących zablokować atakującego zawodnika w białym stroju po drugiej stronie siatki podczas meczu siatkówki. W tle widownia oraz banery sponsorów.
        Kadr z meczu Jastrzębski Węgiel - Piacenza. Przy siatce Łukasz KaczmarekJarek PraszkiewiczPAP
        Siatkarz w pomarańczowym stroju drużynowym odbija piłkę podczas meczu siatkówki na hali sportowej, w tle widoczna publiczność i inni zawodnicy.
        Maksymilian Granieczny, libero JSW Jastrzębskiego WęglaWojtek JargiłoPAP
        Trener w granatowej marynarce obserwuje zawodnika w pomarańczowej koszulce podczas sportowego wydarzenia w hali, na trybunach widownia skupiona na przebiegu meczu.
        Andrzej Kowal, trener JSW Jastrzębskiego WęglaWojtek JargiłoPAP
