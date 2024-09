Czarne chmury wisiały nad polskim klubem. PZPS ruszył do boju. Odsłaniamy kulisy

PGE Projekt Warszawa, po świetnym sezonie 2023/2024, wywalczył awans do Ligi Mistrzów CEV. Mało jednak brakowało, a stołeczni siatkarze rozgrywaliby europejskie mecze w... Łodzi. Wszystko przez niedostosowanie Areny Ursynów – domowej hali Projektu – do wymogów formalnych europejskiej federacji. Taki scenariusz byłby dla klubu dużym wyzwaniem organizacyjnym. Na szczęście udało się go uniknąć. Wiceprezes Projektu Piotr Gacek odsłonił w rozmowie z Interią kulisy negocjacji z CEV.