Córka Stephane'a Antigi również postawiła na sport. 17-latka gra w polskim klubie

Stephane Antiga w 2007 roku podpisał kontrakt ze Skrą Bełchatów i tak rozpoczęła się jego przygoda z Polską. Francuski przyjmujący po czterech latach spędzonych w Bełchatowie związał się na dwa sezony z Delectą Bydgoszcz, po czym wrócił do Skry, w której zakończył karierę zawodniczą. Długo nie pozostał bez zajęcia, bo w tym samym roku objął siatkarską reprezentację Polski.

Antiga "Biało-Czerwonych" poprowadził do złota mistrzostw świata i zapracował na mocną pozycję wśród trenerów. Po dwóch latach zakończył współpracę z kadrą, następnym jego przystankiem w karierze była reprezentacja Kanady (2017-2018), ale jednocześnie był szkoleniowcem Onico Warszawa.

Później Francuz przez pięć lat prowadził żeński KS DevelopRes Rzeszów , do którego zresztą na krótko wrócił w marcu bieżącego roku. Z Polski na pewien czas wyjechał w 2024 roku, gdy objął włoski Savino Del Bene Scandicci. Od sezonu 2025/2026 będzie prowadził Bogdankę LUK Lublin.

"Nawet mi wówczas przez głowę nie przeszło, że zostanę tutaj aż 17 lat. Myślałem, że zostanę rok. (…) Siedemnaście lat to naprawdę dużo w jednym kraju. Nawet jak prowadziłem reprezentację Kanady, to mieszkałem w Polsce. To mój drugi dom" - mówił w marcu 2024 roku w rozmowie z Polską Agencją Prasową.