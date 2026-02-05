Partner merytoryczny: Eleven Sports

Córka reprezentanta Niemiec i Polki ujawnia prawdę. Tak czuje się w Polsce

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Siatkarki DevelopResu Rzeszów przed własną publicznością przypieczętowały awans do Ligi Mistrzyń, pokonując w trzech setach SSC Palmberg Schwerin. W niemieckim zespole wystąpiła córka znanego siatkarza i Polki, która zresztą spędziła dwa lata w naszym kraju, tutaj chodziła do przedszkola. Teraz, po powrocie do ojczyzny swojej matki, ogłosiła, jak czuje się w kraju nad Wisłą.

Zbliżenie na dwóch sportowców w różnych emocjonalnych momentach. Z lewej mężczyzna w sportowej koszulce z numerem 9, zaciska pięść i wyraża silne emocje. Z prawej kobieta w żółtej koszulce z rękami przy twarzy, wygląda na wzruszoną lub zmartwioną.
Leana Grozer jest córką wybitnego reprezentanta Niemiec, Georga GrozeraIMAGO/AFP/ROMAN KOKSAROV/DPANewspix.pl

DevelopRes Rzeszów wygrał cztery z pięciu pierwszych meczów fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń i w starciu ostatniej rundy z SSC Palmberg Schwerin potrzebował tylko dwóch setów, by zagwarantować sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału. Do tego etapu rozgrywek dostają się bowiem tylko zwycięzcy grup, ekipy z drugich miejsc muszą jeszcze wystąpić w 1/8 finału.

Podopieczne Cesara Hernandeza zadanie wykonały, wygrały w trzech setach (25:23, 25:21, 25:19) i zobaczymy je w gronie ośmiu najlepszych zespołów Ligi Mistrzyń. W play-offach wystąpią z kolei ich rywalki, SSC Palmberg Schwerin mimo porażki zajął drugie miejsce w grupie. To właśnie w niemieckim zespole na co dzień występuje Leana Grozer, która ma związki z Polską.

Leana Grozer chodziła do polskiego przedszkola. Tak czuje się w Polsce

19-latka jest córką legendarnego siatkarza Georga Grozera, który w latach 2010-2012 grał w Asseco Resovii Rzeszów, w 2025 roku zaliczył z kolei krótki epizod w Aluron CMC Warcie Zawiercie, do której dołączył na zasadzie transferu medycznego. Przed laty Georg, który jest reprezentantem Niemiec (wystąpił m.in. na ostatnich mistrzostwach świata) był żonaty z Polką, Violettą, z nią doczekał się dwóch córek: Loreen i właśnie Leany. W czasie, gdy jej ojciec grał w Rzeszowie, Leana miała trzy lata, to właśnie w Polsce chodziła do przedszkola.

"Wtedy nauczyłam się polskiego, który znam także dzięki mamie. Jednak po tylu latach sporo już zapomniałam. Chociaż rozumiem prawie wszystko, to większe trudności mam z mówieniem. Po polsku komunikuję się głównie z babcią, która mieszka w Katowicach" - opowiadała w czerwcu 2025 roku w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

    Teraz, przy okazji meczu z DevelopResem, Grozer w wywiadzie dla Polsatu Sport nawiązała do swoich związków z Polską. Przypomniała, że mieszkała w Rzeszowie przez dwa lata, kiedy jej ojciec miał kontrakt z Resovią. Sama Leana była wówczas bardzo mała, ale, jak zadeklarowała, "pamięta kilka rzeczy". I ogłosiła, jak czuje się w ojczyźnie swojej matki.

    Czuję się tutaj bardzo dobrze
    powiedziała.

    Niemiecka siatkarka odniosła się też do samego przebiegu spotkania, skupiając się głównie na pierwszym secie, w którym jej zespół prowadził już 22:19, ale finalnie przegrał 23:25.

    "Powinnyśmy były wygrać pierwszego seta, to było kluczowe dla całego spotkania. To bardzo doświadczony zespół i grał bardzo dobrze. Możemy wyciągnąć wiele wniosków i nauczyć się na przyszłość" - podkreśliła.

    Leana barw SSC Palmberg Schwerin broni od 2023 roku, to pierwszy klub w jej seniorskiej karierze. Zawodniczka, która występuje na pozycji przyjmującej, ma też na swoim koncie występy dla reprezentacji Niemiec. Grozer oglądaliśmy m.in. podczas ostatniej Ligi Narodów, wystąpiła w dwóch pierwszych turniejach fazy zasadniczej, zdobywając w tym czasie 45 punktów. Nastolatka zagrała m.in. w meczu przeciwko Polsce, wówczas "Biało-Czerwone" w Belgradzie wygrały 3:0.

    Georg Grozer
    Georg GrozerRoman KoksarovAFP
    Michał Winiarski i Georg Grozer
    Michał Winiarski i Georg GrozerMARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Siatkarka w żółtym stroju sportowym z numerem 9 stoi na boisku, trzymając piłkę do siatkówki w prawej ręce. W tle widać nieostrych kibiców oraz elementy hali sportowej.
    Leana GrozerSebastian Kahnert AFP
