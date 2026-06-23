Córka legendy reprezentacji Polski robi karierę. Postawiła na inny kraj

Marcin Lijewski jest legendą polskiej piłki ręcznej - przez lata był jedną z kluczowych postaci reprezentacji, w 2007 roku w biało-czerwonych barwach wywalczył wicemistrzostwo świata, z kolejnego czempionatu wrócił z brązem. Na obu tych turniejach grał razem ze swoim młodszym o sześć lat bratem, Krzysztofem.

Występujący na pozycji prawego rozgrywającego starszy z braci seniorską karierę klubową zaczynał w Wybrzeżu Gdańsk, to właśnie na Pomorzu w 2001 roku na świat przyszła jego córka, Natalia. Pociecha wybitnego reprezentanta Polski od dzieciństwa miała styczność ze sportem, próbowała swoich sił m.in. w jeździectwie, pływaniu i piłce ręcznej. Dyscyplina uprawiana przez ojca i wujka nie przypadła jej jednak do gustu na tyle, by związać z nią swoją przyszłość.

"Z piłką ręczną miałam styczność podczas jednego z letnich obozów we Władysławowie. Prowadził go dobry znajomy mojego dziadka i taty, dzięki czemu mogłam spróbować swoich sił. Szczerze mówiąc nie pamiętam już, jak mi wtedy szło. Czerpałam sporą frajdę i cieszyłam się treningami. Nigdy nie czułam jednak miłości do szczypiorniaka, choć bardzo lubię oglądać męską piłkę ręczną" - wyznała w 2020 roku w rozmowie z TVP Sport.

Natalia Lijewska została siatkarką. Szybko wyjechała z Polski

Natalia Lijewska postawiła na siatkówkę, ale trenować tę dyscyplinę zaczęła dopiero w gimnazjum. Duży wpływ na pójście w tym kierunku miała jej ciocia, która sama kiedyś grała w siatkówkę.

Był wtedy organizowany nabór w szkółce Gedanii Gdańsk. Uczęszczałam do niej przez dwa lata, a później wyjechałam do SMS-u Szczyrk. Bardzo się w to wkręciłam i obecnie nie wyobrażam sobie życia bez siatkówki. To moja ogromna pasja

Lijewska karierę juniorską zaczynała w Gdańsku, do wspomnianego Szczyrku wyjechała w 2016 roku. Po trzech latach związała się z KS Pałacem Bydgoszcz, tam też zadebiutowała w seniorskiej drużynie. Długo nie zagrzała jednak miejsca w polskiej lidze, już w 2021 roku, jako zaledwie 20-letnia zawodniczka, zdecydowała się na pierwszy zagraniczny transfer.

Wybór padł na Turcję, a konkretnie na Mert Kaan Sigorta SK. W styczniu 2022 roku występująca na pozycji przyjmującej zawodniczka związała się z innym klubem z kraju nad Bosforem, z Goztepe SK. Rok później wróciła do Polski, oglądaliśmy ją w barwach Grotu Budowlanych Łódź (m.in. w rozgrywkach Ligi Mistrzyń) i Uni Opole. W 2024 roku ponownie zdecydowała się na wyjazd z kraju.

Lijewska związała się z japońskim Gunma Green Wings, sezon 2024/2025 dokończyła z kolei w wietnamskim VTV Binh Dien Long An. Później ponownie stało się o niej głośno, córka byłego reprezentanta Polski postawiła bowiem na kolejny egzotyczny kierunek, a konkretnie na przeprowadzkę do Azerbejdżanu, kampanię 2025/2026 dokończyła zaś w tureckim Muratpaşa Belediyespor Açı Koleji. Również tam nie zagrzała miejsca na więcej niż jeden sezon, ponownie postawiła na kraj inny niż Polska. W czerwcu 2026 roku zakontraktowanie 25-latki ogłosił Narconon Volley Melendugno występujący we włoskiej drugiej lidze.

"Z dumą ogłaszamy przybycie do Salento Natalii Lijewskiej, polskiej przyjmującej urodzonej w 2001 roku, gotowej na długo oczekiwany debiut we włoskiej lidze! 190 centymetrów czystej siły i wizji. Natalia jest córką utalentowanego zawodnika; Jej ojciec, Marcin, jest legendą światowej klasy piłki ręcznej. Etykę pracy i ambicję mistrzyni ma wpisane w DNA - cechy, które pozwoliły jej wystąpić na najbardziej prestiżowych arenach w czterech krajach" - przekazał włoski klub.

Czas pokaże, czy Polka zagrzeje dłużej miejsce na Półwyspie Apenińskim, czy może po sezonie ponownie postawi na nowe wyzwania.





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