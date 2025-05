Co za zmiana Tomasza Fornala, tak pożegna się z Jastrzębskim Węglem. Wszystkim się pochwalił

Ogromnymi krokami zbliża się turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wśród czterech najlepszych zespołów tej edycji turnieju znajduję się m.in. JSW Jastrzębski Węgiel. Dla Tomasza Fornala będzie to ostatnia okazja, aby wygrać coś jeszcze w aktualnych barwach. Jak wiadomo od niedawna po sezonie odejdzie on z klubu. Mimo to pożegna się z zespołem i kibicami w specjalny sposób. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych.