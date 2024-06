Co za zachowanie Probierza. Przed Polską ważny mecz z Austrią, a on się bawi

Do niedzielnego meczu z "Pomarańczowymi" Probierz był niepokonany jako trener reprezentacji Polski . Złożyło się na to osiem spotkań. Ta seria została przerwana w Hamburgu , choć ten pojedynek zaczął się dla nas bardzo dobrze.

Już w 16. minucie piłkę do siatki skierował bowiem Adam Buksa po centrze Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego. Rywal był w stanie jeszcze odpowiedzieć w pierwszej połowie, kiedy najlepszy na boisku Cody Gakpo uderzeniem z dystansu, po którym piłka odbiła się rykoszetem od nogi Bartosza Salamona , myląc Wojciecha Szczęsnego , doprowadził do remisu.

Euro 2024. Dobre momenty Polaków w meczu z Holandią

- Na pewno jeden z aspektów to fakt, że graliśmy agresywnie i bardzo wysoko. Nie wycofaliśmy się. Wiadomo, że w futbolu są takie fazy, gdy ktoś cię przełamie. Wtedy musisz się wycofać pod swoje pole karne. Ale graliśmy wysoko, doskakiwaliśmy do przeciwników, taktycznie byliśmy dobrze poukładani. Zabrakło nam momentu cwaniactwa w samej końcówce. Tu ktoś za szybko wybiegł, tam zabrakło asekuracji - przyznał Probierz.

35-letni napastnik od wtorku trenuje jednak z zespołem i wygląda na to, że jest coraz większa szansa na to, aby wystąpił w piątkowym spotkaniu z Austrią , które dla obu drużyn może być decydujące w kwestii wyjścia z grupy na Euro 2024.

Euro 2024. Mecz z Austrią to będzie finał

- Patrząc na nazwiska i na to, jak gramy, to mamy mocniejszą kadrę od Austrii. Ale papier to papier, a wszystko zweryfikuje boisko. Dlatego nie patrzyłbym pod takim kątem. Najważniejsze, żeby jak najlepiej przygotować się fizycznie i psychicznie do tego spotkania - powiedział Przemysław Frankowski podczas środowej konferencji prasowej w bazie kadry w Hanowerze.