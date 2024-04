Co za reakcja na powołanie od Grbicia. Polski siatkarz ustanowił nowy rekord

Drużyny z Olsztyna i Nysy w ćwierćfinałach spotkały się z najmocniejszymi zespołami fazy zasadniczej . Indykpol AZS w dwóch spotkaniach z Jastrzębskim Węglem ugrał tylko seta, dotkliwie przegrał zwłaszcza we własnej hali. Znacznie bardziej wyrównana była rywalizacja Stali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, w rewanżu nysianie byli blisko sprawienia sensacji .

Mimo że stawką meczu było tylko siódme miejsce, na ostatnie spotkanie tego sezonu w hali Urania przyszło dużo kibiców. Początek pierwszego seta był udany dla ich ulubieńców, ale sytuacja odwróciła się po serii bloków gości. Punkty w ten sposób zdobywali Jakub Abramowicz czy Remigiusz Kapica , PSG Stal prowadziła 15:11. Później jej przewagę powiększył jeszcze as serwisowy Wojciecha Włodarczyka . Goście wygrali 25:16, zdobywając blokiem aż siedem punktów.

W drugim secie kibice w Uranii oglądali zdecydowanie więcej wyrównanej walki. I lepsze zagrania gospodarzy. Wynik oscylował wokół remisu, ale końcówka należała do siatkarzy z Olsztyna. Wygrywali długie akcje, w ważnych momentach piłki w obronie podbijał Mateusz Janikowski . Przewagę pomógł zbudować punktowy blok Moritza Karlitzka . Do tego dochodziły błędy gości . Tak podarowali rywalom dwa ostatnie punkty w drugim secie - zagrywkę zepsuł Włodarczyk, atak Michał Gierżot .

Blok pomógł drużynie z Olsztyna. Szymon Jakubiszak w kapitalnej formie

W trzeciej partii goście szybko odskoczyli na trzy punkty, kiedy w ataku pomylił się Alan Souza . Z czasem olsztynianie odrobili jednak straty i to oni wygrywali 14:13. Pliński zdecydował się wówczas posłać na boisko El Graouiego. Tym razem końcówka seta była wyrównana, siatkarze obu drużyn ratowali sytuację blokiem. W końcu ważny kontratak skończył jednak El Graoui, Stal miała cztery piłki setowe. Tyle że nie wykorzystała żadnej - po asie serwisowym Janikowskiego Indykpol AZS wygrał 28:26.