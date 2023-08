Polacy na tegorocznej Uniwersjadzie nie mają jak na razie żadnej litości dla rywali. Przez fazę grupową przeszli jak burza, wygrywając kolejno z Portugalią, Koreą Południową i Hongkongiem . W żadnym z tych meczów nie stracili nawet seta , a łącznie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 144 punktów, co było najlepszym wynikiem ze wszystkich drużyn w fazie grupowej. W walce o półfinał rywalami "Biało-Czerwonych" byli Ukraińcy , którzy w swojej grupie zajęli drugie miejsce, wygrywając z Japonią i Azerbejdżanem i przegrywając gładko 0:3 z gospodarzami, Chinami.

Uniwersjada 2023. Polacy bez straty seta w półfinale

Zawodnicy prowadzeni przez Dariusza Luksa nie mają jednak zamiaru lekceważyć żadnego rywala, bo do Chin udali się w konkretnym celu, jakim jest wygranie całej imprezy. Na to wskazują też słowa rozgrywającego Łukasza Kozuba , wypowiedziane przed rozpoczęciem turnieju.

Pierwszy set zaczął się wyrównanie i taki stan rzeczy utrzymywał się do wyniku 5:5. Później Polacy zaczęli stopniowo odskakiwać rywalom, utrzymając 3-4-puntkowe prowadzenie. Ukraińcy próbowali się odgryzać, w pewnym momencie złapali nawet delikatny kontakt, doprowadzając do stanu 16:15, ale w końcówce partii polski zespół znów włączył wyższy bieg i bez większych problemów go zakończył, wygrywając 25:20.