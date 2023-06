Co za absurd w siatkówce. Rosjanie z awansem mimo zawieszenia. To może mieć duży wpływ na igrzyska

Rosja awansuje na igrzyska bez gry? To możliwe

Ktoś na pierwszy rzut oka, nauczony doświadczeniem chociażby z piłki nożnej i rankingu FIFA, że nie ma sensu specjalnie przykładać wagi do takiego zestawienia, jednak w siatkówce, szczególnie w perspektywie nadchodzących igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest on bardzo ważny. Otóż we wrześniu FIVB zmodyfikowała zasady kwalifikacji na igrzyska . W turniejach eliminacyjnych wezmą udział 24 najwyżej sklasyfikowane w rankingu zespoły, które zmierzą się w trzech ośmiozespołowych turniejach interkontynentalnych. Z nich na turniej awansują po dwa kraje, a pozostałych pięć miejsc zostanie rozdysponowane właśnie według pozycji w rankingu (według stanu z 24 kwietnia 2024 roku), z uszczególnieniem pierwszeństwa dla drużyn z kontynentów, które nie zapewniły sobie awansu poprzez turnieje. Zapewniony udział w IO jako gospodarz ma oczywiście Francja.