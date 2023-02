Co z bojkotem igrzysk? Były reprezentant Polski ma wątpliwości

Pomysł powrotu Rosjan i Białorusinów, choćby i pod neutralną flagą, budzi sprzeciw zdecydowanej większości krajów i sportowców. Stąd naciski na MKOl, by jednak nie dopuścił zawodników z tych krajów do rywalizacji w Paryżu. Sprzeciwia się temu również mer tego miasta, która zapowiedziała, że nie wyobraża sobie, by po agresji na Ukrainę tak szybko mogli wrócić do sportu.