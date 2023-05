Co dalej z karierą polskiego mistrza Europy? Jednoznaczna deklaracja

- Ten sezon miał dwa etapy. Pierwszy, kiedy cały czas była walka “o coś". Od pewnego momentu strata punktowa była jednak na tyle duża, że widzieliśmy, że play-off jest praktycznie nieosiągalny - opowiada Interii Jarosz - Do czasu, kiedy graliśmy "pod prądem", było ok. Potem wydarzyła się choroba, i to nie jedna. W okresie zimowym krążą wirusy. I to niestety sprawiło mi dużo kłopotów. W styczniu nie mogłem wrócić do dyspozycji fizycznej, a cały czas jeszcze wtedy grałem. To sprawiło, że długo się zbierałem do dyspozycji z początku sezonu.