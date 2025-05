Cisza wyborcza mogła zaburzyć Ligę Mistrzów. Miało iść o Trzaskowskiego

Finał Final Four początkowo miał wyglądać inaczej. Zmiany przyniosła cisza wyborcza i wybory prezydenckie w Polsce. Kalendarz siatkarskiej Ligi Mistrzów wygląda zazwyczaj inaczej, ale, jak się okazało, w tym roku na zmiany naciskać miał minister sportu, Sławomir Nitras. Według dziennikarzy "Przeglądu Sportowego", miało chodzić o to, by Rafał Trzaskowski mógł pojawić się w łódzkiej Atlas Arenie jeszcze przed początkiem ciszy wyborczej, jeśli na hali grałby Projekt Warszawa.