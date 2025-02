Cios w ZAKS-ę, chodzi o Bartosza Kurka. Potrzebny był nowy bohater

Problemy miał jednak również zespół z Nysy. Ze składu trenera Francesco Petrelli wypadli Dominik Kramczyński, Wojciech Włodarczyk i Zouheir El Graoui . Również włoski szkoleniowiec miał więc małe pole manewru, a przecież jego zespół walczy o utrzymanie. Na chwilę wpadł nawet do strefy spadkowej, ale po wygranej 3:2 ze Ślepskiem Malow Suwałki znów wypłynął na powierzchnię.

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przezwyciężyła problemy, ale rywale z Nysy odpowiedzieli

Nowy set to jednak nowe otwarcie ZAKS-y. Przy zagrywkach Szymańskiego objęła prowadzenie 4:0. Potem powiększyła je dzięki asowi serwisowemu Igora Grobelnego . Siatkarze z Nysy nie byli w stanie odpowiedzieć tym samym, popełnili w drugiej partii pięć błędów w polu serwisowym. Po stronie gospodarzy bezbłędny w ataku był Szymura, ale cztery na cztery piłki skończył też środkowy Mateusz Poręba . PSG Stal nie miała w tym secie szans, przegrała 16:25.

Po kilku wyrównanych minutach trzeciej partii kędzierzynianie znów zaczęli budować sobie przewagę. Asem serwisowym popisał się Grobelny, goście mylili się w ataku - i Kapica, i Michał Gierżot . ZAKSA prowadziła 13:9. Potem przewaga gospodarzy jeszcze wzrosła. Co prawda PSG Stal doprowadziła do stanu 16:18, ale trzy kolejne akcje wygrali kędzierzynianie, w ataku pomylił się Kosiba. Wynik 25:17 dla ZAKS-y ustalił zastępujący Kurka Mateusz Rećko .

PSG Stal nie złożyła jednak w derbach broni. Czwartą partię rozpoczęła od trzypunktowego prowadzenia. Przewaga mogła być nawet wyższa, ale ZAKS-ie blokiem pomógł nowy środkowy, czyli przekwalifikowany z przyjęcia Szymański. Po sprytnym zagraniu Szymury był z kolei remis 8:8. Po dłuższym fragmencie wyrównanej gry odskoczyli goście - po zagrywce Konrada Jankowskiego prowadzili już 19:16. Gospodarze byli jednak w stanie odrobić straty, dopadli rywali przy remisie 22:22 po błędzie w obronie Gierżota. Przy piłce setowej Jankowski zablokował jednak atak Szymury i PSG Stal zapewniła sobie co najmniej punkt do tabeli PlusLigi.

Tie-break w Kędzierzynie-Koźlu

Tie-break to początkowo walka punkt za punkt, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Po autowym ataku Kapicy ZAKSA w końcu odskoczyła na dwa "oczka" przy stanie 7:5. Petrella poprosił o przerwę, ale po niej punkt do przewagi gospodarzy dołożył Rećko. Takiej zaliczki kędzierzynianie nie wypuścili już z rąk. Aplauz kibiców wzbudzały kolejne akcje Rafała Szymury, gospodarze wygrali 15:12. Nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Janusz.