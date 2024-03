Obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, umożliwiającego ustabilizowanie pozycji finansowej Grupy, w tym Grupy Azoty Police. Zaraportowane w ostatnich kwartałach wyniki finansowe powodują, że Grupa Azoty Police podjęła trudną decyzję o niepodejmowaniu współpracy z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police w 2024 r. Pismo w tej sprawie zostało przekazane do klubu 18 marca br.

Co dalej z Chemikiem Police? "Kilkukrotnie zachęcaliśmy zarząd klubu"

To oświadczenie to cios dla klubu, który w ostatnich dziesięciu sezonach aż osiem razy sięgał po mistrzostwo Polski, walczył też w Lidze Mistrzyń. Słabsze wyniki zanotował w ubiegłym sezonie, gdy zabrakło go na ligowym podium. W aktualnych rozgrywkach odbudował jednak pozycję, wygrywając fazę zasadniczą TAURON Ligi.