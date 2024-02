Cios w polskiego siatkarza. To już oficjalnie, potwierdziło się najgorsze

Nicolas Szerszeń to kapitan Indykpolu AZS Olsztyn. Kiedy w tym sezonie pojawiał się na boisku, gra zespołu od razu wyglądała lepiej. Problem w tym, że do końca sezonu nie będzie już w stanie wesprzeć drużyny. Potwierdziła się bowiem najgorsza diagnoza - klub z Olsztyna oficjalnie potwierdził, że zawodnik wypada z gry na co najmniej trzy miesiące. W dodatku Indykpol AZS nie będzie mógł skorzystać z transferu medycznego.