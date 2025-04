Cios dla siatkarzy, już nadeszła odpowiedź. Jasny sygnał dla Nikoli Grbicia

Z takiego wariantu skorzystał m.in. Nikola Grbić, który po tym, jak uraz wykluczył z dalszej gry Mateusza Bieńka, włączył do kadry Bartłomieja Bołądzia . Nie zmienia to faktu, że zarówno zasada dotycząca 12 zawodników w kadrze meczowej jak i dodatkowego, rezerwowego siatkarza, są przez trenerów mocno krytykowane.

"Prosicie o dwóch dodatkowych zawodników? Odmawiamy, ale damy wam jednego. I to nie będzie 13-tka, tylko układ 12 plus jeden. I możesz wykorzystać tego jednego tylko w razie kontuzji. Powiedzmy więc, że dozna jej mój rozgrywający. A mój trzynasty gracz to środkowy lub libero. To nie ma żadnego sensu. Nie wiem, kto może doznać kontuzji" - grzmiał Nikola Grbić jeszcze przed turniejem w Paryżu.