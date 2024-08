Cios dla polskiej siatkówki, przykre rozczarowanie. "Spodziewałem się więcej"

I chociaż polskie kluby od lat odnoszą sukcesy w europejskich rozgrywkach, a nasza reprezentacja jest jedną z czołowych drużyn na świecie, to w najważniejszych organizacjach nasi przedstawiciele nie są liczącą się siłą. To mogły zmienić wybory na szefa CEV, które odbyły się w sobotę 24 sierpnia w Neapolu. Mogły, ale nie zmienią, po głosowanie wybrał Sikirić.

Brak Polaków w zarządzie CEV. Bednaruk: Trochę martwi

Chorwat po wygranej w wyborach ogłosił, że jako członkowie zarządu CEV dołączą do niego: Clodagh Nic Canna (Irlandia), Ivan Knezevic (Serbia) oraz Leonel Salgueiro (Portugalia), co zatwierdziło w głosowaniu Zgromadzenie Ogólne. Oprócz wspomnianych osób poleconych przez świeżo wybranego szefa organizacji w zarządzie zasiądą m.in. działacze oraz działaczki z Bułgarii, Czech, Belgii, Łotwy czy Gibraltaru. Co uderzające, nie ma w tym gronie przedstawicieli Polski, na co uwagę zwrócił ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.