Ciężkie chwile polskiej siatkarki. Ujawniła bolesną prawdę. "Nie miałam siły"

Reprezentantki Polski zagwarantowały swoim kibicom wiele emocji w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Przed własną publicznością pokonały w ostatnim meczu Włoszki 3:1 (15:25, 26:24, 25:23, 25:21) i mogą teraz ze spokojem przygotowywać się na IO. Warto dodać, że w rozgrywkach zawodniczki Stefano Lavariniego odniosły sześć zwycięstw i przegrały tylko jeden mecz. Swoją cegiełkę dołożyła Maria Stenzel , która po ostatniej piłce w starciu z Włoszkami wskoczyła z radości w ramiona Magdaleny Stysiak . Nasza kadra długo celebrowała ten sukces.

Dziennikarz zagadnął zawodniczkę w sprawie szkoleniowca, który po turnieju kwalifikacyjnym był na ustach ekspertów. 24-latka postawiła sprawę jasno i zdradziła, co działo się między innymi po przegranym meczu z Tajlandią.

"U naszego trenera nie ma grona wyróżnionych dziewczyn. Wszystkim ufa tak samo i pokłada w nas nadzieje .(...) Dużo zmienił, chociaby jeśli chodzi o trening i sferę mentalną. Czy po porażce, czy po zwycięstwie zawsze mamy z nim spotkanie. Stefano zazwyczaj powie coś, co zostaje w pamięci. Po meczu z Tajlandią poprosił nas, żebyśmy wyłączyły telefony, ponieważ będą ludzie, którzy dziś nas krytykują, a za dwa dni będą się z nami cieszyli z kolejnych sukcesów" - mówiła libero.