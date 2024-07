Nad występem Amerykanów w igrzyskach olimpijskich unosiło się sporo niepewności. Podopieczni Johna Sperawa mieli w tym sezonie sporo problemów . Ligę Narodów rozpoczęli rezerwami, a gdy podstawowi zawodnicy wrócili do gry, zaczęły ich nękać kontuzje.

"Nie pokazaliśmy zbyt dobrej formy w Lidze Narodów. Wykonaliśmy jednak dużo ciężkiej pracy, by wrócić na wysoki poziom. Być może to, że zabrakło nas w fazie finałowej Ligi Narodów, będzie nawet dla nas przewagą. Mogliśmy wrócić do domu i wcześniej rozpocząć treningi przed igrzyskami" - mówił przed startem turnieju Aaron Russell, przyjmujący amerykańskiej kadry.