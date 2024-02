Chwile grozy na boisku. Siatkarzowi po raz kolejny zatrzymało się serce 

Niepokojące wieści napłynęły z Belgii. W niedzielę 21-letni siatkarz Martin Perin zasłabł na boisku podczas meczu tamtejszej ligi, w którym to drużyna Waremme podejmowała Greenyard Maaseik. U zawodnika doszło do zatrzymania akcji serca. Błyskawicznie na problemy zdrowotne sportowca zareagowali koledzy z klubu i sztab. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Perin ma w ciele wszczepialny defibrylator (ICD) od czasu zatrzymania krążenia w październiku 2022 roku.