Mecze otwarcia mistrzostw odbędą się w Finlandii (grupa C) oraz Estonii (grupa D), a przeciwnikami gospodarzy będą odpowiednio Macedonia Północna oraz Łotwa. Spotkania rozpoczną się 1 września o 19:00 (czas lokalny). Aktualni mistrzowie Europy - Serbia oraz brązowi medaliści ostatnich mistrzostw Europy - Polska włączą się do gry drugiego dnia turnieju, w Krakowie, w drugim i trzecim meczu grupy A. Ich przeciwnikami będą reprezentacje Belgii oraz Portugalii. Tego dnia w TAURON Arenie Kraków spotkają się też Grecja z Ukrainą.



Pierwsze spotkania grupy B odbędą się w trzecim dniu rozgrywek. Wicemistrz poprzedniej edycji ME - Słowenia zmierzy się z gospodarzami - reprezentacją Czech, podczas gdy Włochy zagrają z Białorusią, a Czarnogóra z Bułgarią.24 uczestniczące w turnieju drużyny zostały przydzielone do czterech grup, z których po cztery najlepsze zespoły awansują do 1/8 finału. Każdy z czterech krajów gospodarzy będzie w pierwszej fazie rozgrywek gościł po jednej grupie, a mecze będą rozgrywane w Krakowie, Ostrawie (Czechy), Tampere (Finlandia) i Tallinie (Estonia).



Kolejne spotkanie Polacy rozegrają 4 września z Serbią, a dzień później zmierzą się Grekami, by 6 września rozegrać mecz z Belgią. Na zakończenie fazy grupowej, po dniu przerwy, Biało-Czerwoni zgrają z Ukrainą.



W kolejnym etapie turnieju polskim Miastem-Gospodarzem czterech meczów 1/8 finału i dwóch półfinałów będzie Gdańsk, i tyle samo spotkań tej fazy zostanie rozegrane w Ostrawie. Gospodarzem zaplanowanych na 18 września półfinałów imprezy, podobnie jak mających odbyć się 19 września meczów o brąz i złoto mistrzostw Europy, będą Katowice.



