Całe miasto czeka na triumf Wilfredo Leona. A rywale kontrują. Mają asa w rękawie

To zmieniło się dopiero w środę. W niemal wypełnionej Arenie Sosnowiec Aluron CMC Warta Zawiercie znów pokazała energię , która w tym sezonie doprowadziła ją do czołowej czwórki wszystkich rozgrywek, w których wystąpiła. Nowego ducha w zespół tchnął Gyorgy Grozer , 40-letni atakujący sprowadzony awaryjnie w ramach transferu medycznego.

"Zrobiliśmy dwa w miarę pełne treningi, ci, którzy są zdrowi, trenowali. To nam trochę pomogło. W pierwszym meczu Gyorgy przyjechał na sam mecz. Teraz potrenował dwa razy, na pewno czucie z rozgrywającym jest trochę lepsze i na razie to działa. Cały sezon graliśmy całkiem niezłą siatkówkę, więc wydaje mi się, że trzeba było uwierzyć bardziej w siebie i w swoje umiejętności " - ocenia Bartosz Kwolek , przyjmujący Warty.

Aluron CMC Warta Zawiercie walczy z kontuzjami. Michał Winiarski szuka rozwiązań

On również spisał się w środę znakomicie, otrzymując nagrodę dla MVP spotkania. W końcu miał jednak wsparcie. Oprócz Grozera na swoim wysokim poziomie zagrał też Aaron Russell . To kolejny zawodnik Warty prześladowany przez kontuzje - z gry wypadli Karol Butryn i Jurij Gladyr . W środę Russell i Grozer zdobyli po 19 punktów, Kwolek o jeden mniej . Radzili sobie z tzw. wysokimi piłkami, atakami z trudnych pozycji, co było kulą u nogi drużyny w poprzednich spotkaniach z Bogdanką LUK.

Szampanów nie trzeba przewozić z powrotem z Sosnowca. Spokojnie, w Lublinie mamy zapas. Zawiercie jest świetną drużyną i musieliśmy się z tym liczyć, że możemy przegrać ten mecz. Zawsze w klubie patrzymy w optymistyczną stronę. Pod kątem świętowania w Lublinie, pod kątem przychodów dla klubu, wszystko się dobrze składa. Dalej to my mamy dwa zwycięstwa i prowadzimy w rywalizacji

PlusLiga. Rozmowa Grbicia z kadrowiczami. Bogdanka LUK Lublin chce świętować w sobotę

"Jeśli utrzymamy swoje elementy - zagrywkę, atak, przyjęcie - na wysokim poziomie, to rywalowi ciężko będzie się grało przeciwko nam. Daliśmy rywalowi grać dobrze, sam sobie to wywalczył, natomiast nie potrafiliśmy mu się przeciwstawić. Dalej jesteśmy na prowadzeniu. Jeżeli byśmy to zamknęli w sobotę, smakowałoby to w naszej hali wybornie" - zaznacza Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki LUK.