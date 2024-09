Cała Polska czeka na debiut Leona, a tu takie słowa trenera. "Nie chcemy"

Dołączenie Wilfredo Leona do Bogdanki LUK Lublin podczas letniego okna transferowego zostało okrzyknięte mianem jednego z najciekawszych ruchów kadrowych w tym roku w świecie siatkówki. Kibice nie mogą doczekać się debiutu wybitnego reprezentanta Polski w nowym klubie. Kiedy to nastąpi? Między innymi o to Interia zapytała II trenera ekipy z Lublina, Macieja Kołodziejczyka.