Łukasz Kaczmarek to obecnie jeden z najbardziej wyróżniających się siatkarzy w reprezentacji Polski. Po sukcesach z kadrą narodową w 2023 roku zawodnik wrócił do klubu i... musiał przełknąć gorzką pigułkę. Drużyna w której na co dzień gra, grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmagała się z niełatwym momentem. Wielu zawodników wypadło z gry z powodu urazów , a dodatkowo zespół po przegranym rewanżowym meczu na wyjeździe z Halkbankiem Ankara 0:3 pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów.

Ujawniono, co działo się z Łukaszem Kaczmarkiem. Były trener reaguje

''Łukasz bardzo źle się czuł, na tyle, że początkowo trafił nawet do szpitala. Miał problemy ze snem, nie jadł, był mocno odwodniony i osłabiony, więc siłą rzeczy nie mógł też uczestniczyć w treningach. Może powodem nie była typowo fizyczna kontuzja, ale stan zdrowia wykluczał go z zajęć. Przez pierwsze dni Łukasz nie był nawet w stanie zadeklarować, co dalej, więc potrzeba było czasu na wyciszenie emocji, zbadanie jego stanu psychicznego, by przekonać się, jak bardzo jest to głęboki problem'' - przekazał Jakub Michalak i dodał, że 29-latka dopadła okrutna choroba .