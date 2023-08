Facundo Conte pierwszą przygodę z PlusLigą zaliczył w 2013 roku, kiedy to dołączył do Skry Bełchatów. Przyjmujący w trakcie trzech sezonów wywalczył z klubem m.in. mistrzostwo kraju i Puchar Polski, a w 2016 roku postanowił rozwijać karierę w Chinach. Do Polski wrócił dwa lata temu i związał się rocznym kontraktem z Aluron CMC Wartą Zawiercie.