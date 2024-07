Było 1:1 i nagle kompletne załamanie. Kibice nie mogli uwierzyć w to, co działo się na boisku

Pierwszy set i od razu walka na przewagi

Pierwszy set doskonale pokazał to, na co kibice mogli liczyć w całym spotkaniu, czyli wyrównaną walkę do ostatniego punktu. Na początku partii to Francuzi zdobyli przewagę i starali się nie oddać jej rywalom. Najwyższa ich przewaga wynosiła trzy punkty przy stanie 8:5. Potem to polska drużyna postanowiła pokazać, że umie podobne straty odrabiać i to błyskawicznie. Od stanu 9:10 Polacy prowadzili już właściwie do samego końca partii. Przewagę wypuścili w najbardziej kluczowym momencie.