Była obiektem westchnień Neymara. Zarabia na życie w nietypowy sposób

Key Alves zarabia krocie, publikując w sieci swoje intymne zdjęcia

23-latka przyznała, że choć większość koleżanek wspiera ją w tej branży, są jednak siatkarki, którym nie do końca podoba się to, co robi ona poza boiskiem. "Ogólnie moja drużyna mnie wspiera, chociaż nie wszystkie koleżanki są z tego powodu zadowolone. Niektóre z nich pokazały swoje prawdziwe oblicze i przynajmniej teraz wiem, kto jest moją przyjaciółką . Niektóre zawodniczki zazdroszczą mi zdecydowanie większych zarobków. Jednak klub wie, że nie robię niczego, co wpłynęłoby negatywnie na wizerunek klubu ".

Key Alves już od dawna jest obiektem westchnień dla wielu mężczyzn na całym świecie. Jej adoratorem był niegdyś... Neymar. "Rozmawiał z moją siostrą, kiedy ona była singielką. Wysyłali do siebie wiadomości. Później ona zaczęła się z kimś spotykać, a on przestał do niej wypisywać. Co zrobił później? Napisał do mnie, jakby myślał, że nigdy wcześniej nie rozmawiałam o nim z siostrą" - wyznała w Alves w rozmowie z brazylijskimi mediami. Dodała też, że gwiazdor futbolu miał składać jej i jej siostrze niemoralne propozycje.