Był kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz świętuje sukces za granicą

Andrzej Kowal to jeden z najbardziej utytułowanych polskich trenerów w ostatnich kilkunastu latach. Największe sukcesy święcił z Asseco Resovią, którą w latach 2012-2015 trzykrotnie doprowadził do mistrzostwa Polski. Pozostaje też ostatnim polskim trenerem, który to osiągnął - w tym roku może to zmienić Michał Winiarski, który prowadzi Aluron CMC Wartę Zawiercie w finałowej rywalizacji z Jastrzębskim Węglem .

Reklama