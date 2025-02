Burza po meczu z udziałem kadrowiczów Grbicia, klub PlusLigi "poddymił". "Krok za daleko"

Mecz Bogdanki LUK Lublin z Projektem Warszawa zapowiadał się na hitowe starcie, ponieważ do gry o ligowe punkty przystąpiły zespoły z czołówki tabeli. Co więcej, obie ekipy mają w swoim szeregu wicemistrzów olimpijskich z Paryża - po stronie gospodarzy grał Wilfredo Leon , barwy stołecznego klubu reprezentują z kolei Jakub Kochanowski i Bartłomiej Bołądź.

PlusLiga. Kontrowersje wokół meczu Bogdanka - Projekt

Jeszcze w trakcie meczu, gdy Projekt znajdował się "na kolanach" ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk zaczął zastanawiać się, czy klub z Warszawy może odmienić losy spotkania. "A może jednak Warszawa wstanie?" - zapytał retorycznie, na co odpowiedziano mu z oficjalnego konta Bogdanki. "Chyba nie" - stwierdzono. Gdy po meczu jeden z kibiców ironicznie zapytał lubelski klub "I jak tam wynik?", Bogdanka odpowiedziała dość kontrowersyjnie.