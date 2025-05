Thales Hoss do Bogdanki LUK Lublin dołączył w 2023 roku, po spędzeniu sezonu we francuskim Chaumont VB 52. Dla brazylijskiego libero jest to pierwsza przygoda z polskimi rozgrywkami, ale za to bardzo udana. Razem z kolegami ma już zagwarantowany medal PlusLigi i jest na dobrej drodze do tego, by wywalczyć złoto. Podopieczni Massimo Bottiego wygrali już bowiem dwa finałowe starcia z Aluron CMC Wartą Zawiercie i jeśli pójdą za ciosem w trzeciej potyczce, przypieczętują tytuł oraz drugie, po Pucharze Challenge, trofeum w sezonie.

