PlusLiga od lat przyciąga obcokrajowców, a wielu z nich w wywiadach podkreśla, że bardzo dobrze żyje im się w naszym kraju. Teraz do tego grona dołączył Thales Hoss, który w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przyznał, że Polacy bardzo go zaskoczyli. I porównał ich do mieszkańców Francji, w której grał przed dołączeniem do Bogdanki LUK Lublin.