Brazylijski siatkarz na celowniku, nagle pojawił się Polak. Gwiazda skreślona

Wiadomo już, że zespół dalej będzie prowadził Michał Winiarski , który ostatnio przedłużył kontrakt aż do 2030 roku. Rok wcześniej wygaśnie z kolei nowa umowa Mateusza Bieńka - środkowego i kapitana zespołu. Podpisywanie kontraktów na tak długi okres to ewenement, ale ze słów prezesa Warty Kryspina Barana wynika, że była to decyzja przemyślana.

PlusLiga. Bartłomiej Bołądź trafi do Warty Zawiercie