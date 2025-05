Brazylijski gwiazdor zachwycony polskim siatkarzem. To on może być gwiazdą kadry Grbicia

Bogdanka LUK Lublin przed sezonem nie była typowana jako kandydat do medalu PlusLigi, ale udowodniła na parkiecie, że sport jest nieprzewidywalny. Podopieczni Massimo Bottiego sięgnęli po złoto mistrzostw kraju, które zresztą było pierwszym medalem PlusLigi w historii wywalczonym przez ten klub. O to, co miało wpływ na tak świetną postawę zespołu w końcówce rozgrywek, zapytano Thalesa Hossa. Brazylijczyk w odpowiedzi wskazał m.in. na zawodnika, który ma duże szanse na to, by stać się gwiazdą reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia.