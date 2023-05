Brazylijska gwiazda zawieszona. Za zaangażowanie w politykę

Początkowo za swój występek został wyrzucony z reprezentacji Brazylii na rok i miał nie grać w klubie Cruzeiro przez trzy miesiące, czyli do 3 maja. Jednak siatkarz 30 kwietnia pojawił się na parkiecie w finałowym meczu brazylijskiej Superligi i miał udział w wywalczeniu przez Cruzeiro mistrzowskiego tytułu.

Na początku maja Komisja Etyki Brazylijskiego Komitetu Olimpijskiego zwiększyła okres jego zawieszenia do pięciu lat. Siatkarz uważa, że kara jest nieproporcjonalna do jego przewinienia i zamierza odwołać się od tej decyzji do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie (CAS).