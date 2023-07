Brazylijska gwiazda nie przebierała w słowach. Piękne słowa o Polaku

Polscy siatkarze nie zawiedli oczekiwań rodzimych kibiców i po niezwykle zaciekłym spotkaniu pokonali drużynę Brazylii 3:0. Z perspektywy sympatyków naszej kadry, było to niezwykle prestiżowe zwycięstwo, które ma uskrzydlić naszych graczy w dalszej fazie turnieju finałowego Ligi Narodów.

Warto nadmienić, że wynik 3:0 nie do końca odzwierciedla przebieg, dramaturgię, a przede wszystkim poziom tego spotkania. Polscy siatkarze musieli się mocno napocić, by pokonać ekipę "Canarinhos" i mieć możliwość rywalizacji w dalszej fazie zawodów. Podopieczni Nikoli Grbicia wyglądali wyśmienicie jako drużyna i to właśnie aspekty zespołowości, a także siły mentalnej, miały szczególny wpływ na końcowy wynik.