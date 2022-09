Brakuje nam zagrywki Leona. Tunezja? "Pytanie jest tendencyjne"

Reprezentacja Polski siatkarzy przeszła jak burza przez pierwszą fazę mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni" wygrali kolejno z Bułgarią i Meksykiem po 3-0 oraz z USA 3-1. Mimo straty tylko jednego seta w trzech pierwszych meczach turnieju, jest jeszcze trochę do poprawy - uważa mający na swoim koncie 259 występów w kadrze reprezentacji Polski Witold Roman.

- Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że gra naszej kadry nie jest doskonała. Nawet jeśli zdobędziemy mistrzostwo świata i tak będziemy mogli powiedzieć, że nie wszystko było doskonałe. Jest kwestia tego, kto w tym momencie powinien grać jako drugi skrzydłowy. Patrząc na to, jak prezentuje się Tomasz Fornal pozostaje pytanie, czy powinien być wchodzącym, czy zawodnikiem pierwszej szóstki. Jesteśmy na tyle poukładanym zespołem, że nie mieliśmy większych problemów z USA, nawet wobec zadyszki i problemów z przyjęciem w pierwszym secie. Później udowodniliśmy swoją wyższość właściwie w każdym elemencie gry - mówi nam Witold Roman.

- Nasza reprezentacja pracuje obecnie na normalnych obrotach wygrywając to, co powinna. Czy zachwyciła? Myślę, że fajnie zaprezentował się Bartosz Kurek w końcówce meczu z Amerykanami. Co do pozostałych spotkań w wykonaniu zespołu Grbicia, to trudno jest się do nich odnieść W meczach z Bułgarią i Meksykiem była tak duża przewaga naszej kadry, że to nie były spotkania po których tak naprawdę możemy ocenić siłę reprezentacji Polski. My bardziej oceniamy ją przez pryzmat tego, czy jest w stanie zdobyć mistrzostwo świata - dodaje były reprezentant Polski.

Według Witolda Romana poprawy wymaga przede wszystkim zagrywka w wykonaniu "Biało-Czerwonych".

- Zagrywka powinna być naszą większą bronią. Brakuje nam tego, co wnosił do gry Wilfredo Leon, czyli zdobycia punktów dzięki dwóm, trzem asom serwisowym w secie. Leon serwował tak, że albo był as serwisowy, albo tak odrzucił rywali od siatki, że musieli grać na potrójnym bloku lub musieli oddać nam piłkę. Na szczęście te niedobory potrafimy zrekompensować innymi zagraniami. Uważam, że reprezentacja Polski nie jest jeszcze na poziomie mistrzowskim.

- Widziałem już naszą kadrę, gdy wychodziło jej wszystko i gdzie piłka nie zostałaby wybita, to udało się ją obronić. A to łokciem, a to barkiem, potrafiliśmy nawet z beznadziejnej sytuacji wyprowadzić kontratak. Czekam jeszcze na ten polski taniec - dodaje jeden z najbardziej zasłużonych dla reprezentacji Polski siatkarzy w historii.

Reprezentacja Polski w 1/8 finału zmierzy się z Tunezją. O awans do ćwierćfinału Polacy zagrają w niedzielę w katowickim Spodku o g. 21.

- Czy mecz z Tunezją, to będzie formalność? Pytanie, cytując "Misia" jest co najmniej tendencyjne (śmiech). Ono zawiera w sobie właściwie wszystkie możliwe odpowiedzi. To jest zespół, który nie przyjechał na mistrzostwa świata odnieść sukces. Dla niego sukcesem jest już to, że znalazł się w fazie play-off. Na pewno będzie się starał, ale grają w nim ludzie, którzy bardziej myślą o tym, czy miejsce, które zajmą będzie bliżej dziesiątego, czy jedenastego. Dla nich każdy punkt jest ważny, jednak mają swoje ograniczenia. Nie grają na takim poziomie jak Polacy. Na pewno włożą w spotkanie cały swój wysiłek, ale to nie jest drużyna, która może nam zagrozić - zakończył Witold Roman.

MŚ siatkarzy 2022. TOP 10 akcji meczu Polska – USA. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

