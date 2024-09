Bardzo dobrze się czuję w tej roli, bardzo chętnie. Oby tak dalej. Niech zagrywają we mnie, niech strzelają we mnie. Ja też trochę po to jestem. Tym bardziej, że mamy teraz Aarona Russella, który jest bestią, jeśli chodzi o atak. Mi to jak najbardziej pasuje, plus będę mógł się też troszeczkę podleczyć i mam nadzieję, że będzie lepiej

~ ocenia Kwolek.