Bolesna lekcja dla mistrza Polski. Siatkarski nokaut w meczu o pierwsze trofeum

Pierwsze minuty seta otwierającego zawody w Ostrowcu Świętokrzyskim były wyrównane, punkt blokiem dla Lotto Chemika zdobyła Dominika Pierzchała. Środkowa to jedna z dwóch zawodniczek, które po poprzednim sezonie zdecydowały się na pozostanie w zespole z Polic. Pozostałe siatkarki po zdobyciu mistrzostwa Polski zmieniły klub w obliczu ogromnych problemów finansowych Chemika. Klub z Polic walczył o przetrwanie i miał znacznie mniejszy budżet na płace niż w poprzednich latach. Za sukces Chemika można uznać już to, że sytuację udało się opanować i zespół przystąpił do nowego sezonu.

Reklama