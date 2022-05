Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza już we wrześniu w Lublinie!

Turniej odbędzie się 17 i 18 września w hali Globus. Na razie znane są nazwy dwóch drużyn, które pokażą się kibicom podczas przedsezonowego turnieju - to mistrz Ukrainy Barkom-Każany Lwów, czyli drużyna, która od nowego sezonu rywalizować będzie w PlusLidze, a także LUK Lublin. Lubelska drużyna po awansie do PLusLigi pokazała się z bardzo dobrej strony, podobnie, jak kibice, którzy bardzo licznie przychodzili na jej mecze. Dwóch kolejnych uczestników turnieju poznamy w kolejnych tygodniach. Wiadomo, że idą turnieju jest, by grały w nim drużyny z różnych krajów, dlatego na pewno stawką uzupełnią zespoły spoza Polski i Ukrainy.

- Bardzo się cieszę, że inicjatywa fundacji mojego imienia znalazła tak szerokie wsparcie pana marszałka Jarosława Stawiarskiego, pana prezydenta Krzysztofa Żuka oraz pana Artura Wasila, prezesa Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. W sposób szczególny podziękowania kieruje do moich wspaniałych przyjaciół - dyrektora Polsatu Sport Mariana Kmity, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego i prezesa Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Artura Popko, którzy za punkt honoru uznali, by wydarzenie stało na najwyższym poziomie - mówi mistrz olimpijski i mistrz świata Tomasz Wójtowicz. To z jego woli do turnieju został zaproszony LUK Lublin, a wszystkie mecze turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zostaną pokazane na sportowych antenach Polsatu.

Ważne wydarzenie dla województwa

Z organizacji turnieju imienia Tomasza Wójtowicza cieszy się marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. - Złoty medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, nominowany do grona najlepszych ośmiu zawodników świata i pierwszy polski uczestnik amerykańskiej Galerii Sławy to prawdziwa ikona siatkówki. Nieliczni wiedzą, że Tomasz Wójtowicz rozpoczynał swoją karierę sportową jako wychowanek MKS Lublin i kończył ją również w tym mieście, w klubie Fryderyk Lublin. W 2012 roku samorząd województwa lubelskiego przyznał mu odznakę "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego". Liczę, iż turniej siatkarski Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza będzie wydarzeniem, które na stałe wpisze się do kalendarza siatkarskiego w Polsce - mówi Jarosław Stawiarski.

- Międzynarodowy klubowy turniej siatkarski Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to prestiżowe wydarzenie, a gwarantem najwyższego poziomu imprezy jest osoba jej patrona, czyli mistrza olimpijskiego i świata oraz honorowego obywatela Lublina. W meczach rozgrywanych w naszym mieście zobaczymy trzy zagraniczne zespoły, w tym aktualnego mistrza Ukrainy Barkom-Każany Lwów i występującą w PlusLidze drużynę LUK Lublin. Jestem przekonany, że spotkania dostarczą sympatykom siatkówki wielkich emocji i będą doskonałą promocją miasta. Zaszczytna rola gospodarza turnieju to wyzwanie organizacyjne, ale i ogromna satysfakcja. Dziękuję za wsparcie przedstawicielom Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Polskiej Ligi Siatkówki i zapraszam do Lublina kibiców z całej Polski - dodaje dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Sponsorem tytularnym wydarzenia będzie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, jedno z najbardziej znanych przedsiębiorstw regionu lubelskiego. - To dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, chcemy być aktywni w regionie i mieście Lublin. Bardzo się cieszę, że możemy być częścią tak dużego międzynarodowego turnieju, tym bardziej że Tomasz Wójtowicz to nasz sportowy bohater. W tym roku, w listopadzie, przypada 40-lecie pierwszego wydobycia węgla w naszej kopalni, więc mamy dodatkowy powód do świętowania - mówi Artur Wasil, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Paweł Wójcik, zastępca dyrektora ds. sportu telewizji Polsat podkreśla, że jest kilka bardzo ważnych aspektów, które wiążą najbardziej siatkarską telewizję w Polsce z tym projektem. - W tym mieście i w województwie panuje kapitalny klimat do sportu. W Polsacie Tomasza Wójtowicza określamy jako legendę, więc także jego osoba jest nam niezwykle bliska. Tym turniejem wpasujemy się pomiędzy mistrzostwa świata panów i pań. Polsat to siatkówka, siatkówka to Polsat, dlatego nie mogło nas zabraknąć w Lublinie - mówi Wójcik.

Warto podkreślić, że organizację turnieju wspierają Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polska Liga Siatkówki S.A.

- Serdecznie dziękuje za wsparcie tak wspaniałej inicjatywy i sam pomysł zorganizowania turnieju. To bardzo ważne, że pamiętamy o tych wielkich siatkarzach i siatkarkach, którzy osiągali sukcesy lata temu, a nie tylko o naszych obecnych mistrzach. To od nich zaczęła się droga naszej siatkówki po sukcesy. Przede wszystkim życzę Tomkowi zdrowia i do zobaczenia w Lublinie 17 września - mówi Sebastian Świderski Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- W siatkówce mamy setki dobrych zawodników, dziesiątki bardzo dobrych, kilku wybitnych, ale "Legenda" jest tylko jedna, a właściwie jeden. Z wielką radością wspieramy organizację turnieju, który będzie nagrodą i podziękowaniem dla Tomka Wójtowicza, legendy polskiej siatkówki. Lublin w ostatnim czasie bardzo mocno zapisał się na mapie siatkarskiej Polski, tutaj też zorganizowaliśmy mecze o Superpuchar Polski i widzę, że jest to miasto z olbrzymim potencjałem dla siatkówki. Na pewno turniej z mocna obsadą, z wyjątkowym patronem i przy wsparciu wielu firm i instytucji ma szansę stać się ważnym i stałym wydarzeniem siatkarskim w Polsce - dodaje Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

Zdjęcie Turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza / materiały prasowe / materiały prasowe

Turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza odbędzie się 17 i 18 września w lubelskiej hali Globus.

Informacja o organizatorze Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza:

Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza powstała w styczniu 2022 roku. Jej celem jest podejmowanie i wspierane inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportu, a w szczególności piłki siatkowej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ustanawianie i finansowanie nagród i stypendiów młodym talentom sportowym oraz dla podmiotów przyczyniających się w szczególny sposób do realizacji celów Fundacji, wydawanie książek, podręczników, czasopism innych wydawnictw poświęconych piłce siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry trenerskiej w piłce siatkowej, organizowanie i finansowanie meczów i turniejów, wspomaganie działalności programowej klubów sportowych, których celem jest popularyzacja piłki siatkowej, świadczenie pomocy potrzebującym sportowcom oraz dzieciom i młodzieży, zakup sprzętu sportowego, w szczególności akcesoriów i gadżetów sportowych, literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych sportowców, osób fizycznych, instytucji publicznych oraz innych, organizowanie i wspieranie akcji promujących i popularyzujących wolontariat oraz zasady wzajemnej pomocy.