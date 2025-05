Bogdanka LUK Lublin mistrzem Polski, Świderski ocenił. "Kolejne miasto buduje wielką siatkówkę"

W sobotę Bogdanka LUK Lublin pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0, dzięki czemu wywalczyła tytuł mistrza Polski wygrywając całą rywalizację 3-1. Taki rezultat jest ogromnym zaskoczeniem, ponieważ to właśnie drużyna Michała Winiarskiego była stawiana jako faworyt do złota. Głos po decydującym meczu zabrał Sebastian Świderski, prezes PZPS. - To jest powiew świeżości - powiedział.