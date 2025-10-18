Zagraniczne media donoszą o dramatycznym wydarzeniu, do którego doszło w Katarze. Jak informuje irański serwis varzesh3.com, o życie po urazie mózgu walczy były reprezentant Iranu Saber Kazemi. 27-letni siatkarz katarskiego Al Rayyan znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Wcześniej miało dojść do dramatu.

Gwiazda irańskiej siatkówki walczy o życie. Krajowa federacja zabrała głos

W piątek Saber Kazemi odbywał trening. Nagle zaczął skarżyć się na bóle głowy, które doprowadziły do dramatycznego pogorszenia się jego stanu zdrowia. W końcu stracił przytomność. Co ciekawe, w ostatnich dniach Kazemi nie miał wykazywać żadnych symptomów, które sugerowałyby tak poważne problemy.

Dokładna przyczyna zdarzenia nie jest znana. W internecie krąży kilka teorii, ale jedna z nich powtarza się najczęściej. Miało dojść do incydentu w hotelowym basenie, w trakcie którego został porażony prądem. Teraz potwierdziła to irańska federacja. Obecnie Kazemi przebywa w katarskim szpitalu, a jego stan określa się jako krytyczny. Siatkarz miał nawet reagować na wykonane testy medyczne, jednak jego ciało zostało bardzo porażone.

Rozwiń

Lekarze wciąż monitorują stan zdrowia Sabera Kazemiego. Starają się doprowadzić pacjenta do stabilnego stanu. Były reprezentant Iranu oraz przyjaciel siatkarza Farhad Ghaemi, w jednym z wywiadów poprosił o modlitwę. Zaapelował też o wstrzymanie się od rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji.

Kazemi błyszczał na polskich parkietach

Saber Kazemi w trakcie swojej kariery grał m.in. w Ziraacie Ankara, El Shams Teheran czy Foolad Sirdżan Iranian. Od niedawna jest zawodnikiem katarskiego Al-Rayyan. Na swoim koncie ma też wyróżnienia, jak MVP mistrzostw Azji z 2021 roku czy nagroda dla najlepszego siatkarza Klubowych Mistrzostw Azji z tego samego roku. Z kadrą Irani wygrał mistrzostwo kontynentu, a dwukrotnie zdobył złoto Igrzysk Azjatyckich.

Co ciekawe, w 2022 roku Saber Kazemi ze swoją kadrą narodową wziął udział w Memoriale Huberta Wagnera. Mecz z Polakami przegrał, jednak on sam miał powody do zadowolenia. Wówczas został wybrany na najlepszego zagrywającego siatkarza turnieju.

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczu Polsat Sport

Saber Kazemi Artur Barbarowski East News

Saber Kazemi Buda Mendes Getty Images