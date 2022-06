Bilety na siatkarski mundial kobiet już w sprzedaży. Sprawdź ceny

Kobiecy mundial w siatkówce będzie rozgrywany w sześciu miastach - w Polsce w Łodzi, Gdańsku i Gliwicach. Wystartują w nich 24 reprezentacje. Biało-czerwone w grupie B zmierzą się z Chorwacją, Turcją, Tajlandią., Dominikaną i Koreą Południową. W pierwszej fazie Polki jedno spotkanie rozegrają w Arnhem, a pozostałe w Gdańsku (w Ergo Arenie - pojemność 11,5 tys.).

Bilety na cały dzień meczowy

W Łodzi będzie grupa C: Bułgaria, Kanada, Niemcy, Kazachstan, Serbia i Stany Zjednoczone. Spotkania będą najpierw rozgrywane nie w Atlas Arenie (pojemność prawie 14 tysięcy), ale stojącej tuż obok dużo mniejszej Łódź Sport Arenie (3 tysiące osób). Z tej hali korzystają siatkarki Grot Budowlanie i ŁKS Commerceon. Polki zagrają w Łodzi, jeśli wyjdą z grupy - wtedy mecze zostaną przeniesione do Atlas Areny. W Arenie Gliwice (13,7 tys. miejsc) zostaną rozegrane tylko dwa ćwierćfinały i półfinał.

Do sprzedaży właśnie trafiły bilety na wszystkie spotkanie rozgrywane w Polsce. By zobaczyć Polki w Gdańsku ceny za cały dzień meczowy zaczynają się od 29 zł, a najdroższe kosztują 49 zł. W Łodzi na spotkania bez udziału Polek (w mniejszej hali) trzeba wydać od 20 do 30 zł. Jeśli Polki awansują, ceny nieznacznie wzrosną - za wejście do Atlas Areny trzeba będzie zapłacić od 25 do 40 zł.

W Gliwicach bilety będą kosztować od 39 do 69 zł. Wejściówki można kupować na ebilet.pl.