"Biało-Czerwone", głowy do góry. Najlepszy wynik od 56 lat

Spełniły się najgorsze obawy kibiców polskiej siatkówki. Podopieczne Stefano Lavariniego we wtorkowe popołudnie pożegnały się z szansą na zdobycie olimpijskiego medalu w Paryżu. "Biało-Czerwone" błyskawicznie pokonane zostały przez reprezentantki Stanów Zjednoczonych, które zapewniły sobie awans do półfinału. Po meczu eksperci podzielili się swoimi przemyśleniami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co do jednego byli zgodni.