Bezpardonowe ataki na polskie siatkarki. Reprezentantka kraju zabrała głos

Zarabianie milionów, występowanie na arenach międzynarodowych, podróżowanie po świecie i bycie wzorem do naśladowania dla wielu fanów z całego świata. Tak właśnie życie sportowca wyobrażają sobie kibice. Gdyby jednak bardziej się nad tym zastanowić, kariera sportowca ma zarówno wiele plusów, jak i minusów. Bardzo często osoby sławne muszą mierzyć się z atakami ze strony hejterów , co potrafi odcisnąć piętno na psychice nawet "najodporniejszych" osób.

Kamila Witkowska mówi "dość". Tak zareagowała na ataki hejterów

Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu

Na reakcję klubu młodej zawodniczki nie trzeba było długo czekać. "Skoordynowaliśmy działania i przy pomocy organizacyjnej klubu nasze siatkarki, które otrzymały te niepokojące wiadomości, poinformowały organy ścigania (...). Nie może być przyzwolenia na zachowania hejterów, którzy - korzystając z pozornej anonimowości - działają w sposób nieakceptowalny przez środowisko siatkarskie. Nie czekajmy aż ktoś inny coś zrobi, reagujmy! Postawmy granicę! Dziękujemy również za moc pozytywnych reakcji, sygnałów wsparcia, które przesyłaliście naszym siatkarkom i Klubowi. To bardzo ważne czuć, że to co robimy ma sens!" - przekazały władze BKS Bostik Bielsko-Biała.