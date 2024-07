Belgijki zakończyły piękny sen Polek na ME. Medal wciąż w zasięgu

Reprezentacja Polski do lat 18 szturmem wzięły fazę grupową tegorocznych mistrzostw Europy. Podopieczne trenera Orlika wygrały swoją grupę, co zapewniło im awans do półfinału. Tam już czekała kadra Belgijek .

Polki przeszły przez grupę jak burza

Kadra Belgii za mocna dla biało-czerwonych

Pierwszy set wydatnie pokazał, z jak silnym przeciwnikiem mają do czynienia Polki. Belgijki weszły w mecz zdecydowanie lepiej, wygrywając seta do zaledwie 14 punktów. To wyglądało na przełomowy moment - gdyby wówczas trener Orlik nie zdołał podnieść mentalnie podopiecznych, mogłoby skończyć się na "gładkim" 0:3. Do tego na szczęście nie doszło. W drugiej partii biało-czerwone zwarły szyki i wygrały do 23 "oczek". Niestety, nie udało im się pójść za ciosem, chociaż trzeci set z pewnością był bardziej wyrównany niż pierwszy. Belgijki zatriumfowały w nim 25:19. Stało się jasne, że czwarta partia będzie kluczowa dla przyszłości zespołu: albo uda się doprowadzić do tie-breaka, albo trzeba będzie pożegnać się z marzeniami o grze w finale. Tę stawkę widać było w działaniach obu drużyn na parkiecie. Panowała walka o każdy punkt, w pewnym momencie każda ze stron miała na koncie po 17 "oczek". Końcówka należała już jednak do przeciwniczek biało-czerwonych, które wygrały czwartego seta do 24.